Україна і США обговорили ембарго на російське ядерне паливо — Finance.ua
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Україна і США обговорили ембарго на російське ядерне паливо

Вчора 11:15Енергетика
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Україна і США обговорили ембарго на російське ядерне паливо та збільшення поставок американського ядерного палива на українські АЕС, повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі у Вашингтоні з першим заступником міністра енергетики США Девідом Турком.
«Поінформував Девіда Турка про загрозу, яку російські війська несуть атомним електростанціям України, а отже й усьому світу. У цьому контексті обговорили можливість збільшення поставок ядерного палива зі США та запровадження ембарго на російське ядерне паливо, а також нафту й газ. Подякував США за рішучу позицію в цьому питанні», — повідомив Шмигаль.
Очільник українського уряду також повідомив партнерам, що, попри війну, вдалося синхронізувати українську енергетичну систему із європейською мережею ENTSO-E. «Уже почали експорт перших 200 МВт, і будемо розвивати цю співпрацю із ЄС для подальшого нарощення обсягів експорту електроенергії», — додав він.
«Розповів про план відновлення України, який базуватиметься на принципах зеленої економіки. Закликав США долучатися до його розробки, особливо в частині розвитку енергетичного сектору на основі сучасних технологій. Також запросив брати участь у проєктах із розвідки та видобутку газу в Україні», — зазначив Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: УНН
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