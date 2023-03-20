Україна досягла стратегічних домовленостей про використання українського урану при виробництві ядерного палива — Finance.ua
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Україна досягла стратегічних домовленостей про використання українського урану при виробництві ядерного палива

Енергетика
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Президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін та президент і виконавчий директор канадської компанії Cameco Тім Гітцель від імені компаній підписали угоди про використання українського урану при виробництві ядерного палива для всіх українських АЕС.
Про це повідомили в Міненерго.
Згідно з домовленостями Енергоатом упродовж 2024 — 2035 років буде повністю забезпечений гексафторидом природного урану, який постачатиметься для збагачення та подальшого використання у виробництві ядерного палива. Також передбачається продаж Канаді урану, який видобувається на українському СхідГЗК.
Це вже не перший успішний досвід співпраці компаній. У 2019 та 2021 роках Cameco постачала урановий оксидний концентрат для виробництва ядерного палива для потреб українських АЕС.
«Ми вже маємо хороший досвід співпраці з канадськими партнерами і сьогодні поглиблюємо це співробітництво. Укладання таких стратегічних домовленостей — питання національної безпеки України», — наголосив Герман Галущенко.
Міністр нагадав, що Україна однією з перших у світі припинила співпрацю з росією у галузі ядерної енергетики, зокрема щодо постачання ядерного палива. Україна продовжує наполягати на введенні санкцій щодо російської атомної промисловості. рф, вчиняючи акти ядерного тероризму, порушила всі принципи ядерної та радіаційної безпеки і наражає увесь світ на ядерну катастрофу.
«Ми живемо в умовах щоденних атак на енергетичний сектор з 10 жовтня минулого року. Але завдяки стабільній роботі атомної генерації ми пережили цю зиму, вже другий місяць не маємо дефіциту генеруючих потужностей. Атомна галузь має стратегічне значення для України, і ми готові розвивати і підтримувати нашу співпрацю з Канадою у цій сфері», — підкреслив Герман Галущенко.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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