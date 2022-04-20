Україна через війну може втратити третину врожаю. ООН виділить фермерам понад 100 млн доларів — Finance.ua
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Україна через війну може втратити третину врожаю. ООН виділить фермерам понад 100 млн доларів

Вчора 06:25Аграрний ринок
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Україна через війну може втратити третину врожаю. ООН виділить фермерам понад 100 млн доларівУкраїна через війну може втратити третину врожаю. ООН виділить фермерам понад 100 млн доларів, Рewtrusts
У 2022 році в Україні може бути не зібрана третина врожаю і не оброблена третина сільськогосподарських земель. Масштабне знищення посівів і руйнування інфраструктури в ході війни ставить під загрозу виробництво продовольства і продовольчу безпеку.
Про це свідчить публікація ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН).
Як наголошується в публікації, для запобігання подальшого погіршення ситуації з продовольчою безпекою і перебоями у функціонуванні продовольчих ланцюжків на Україні терміново потрібно близько 115,4 млн доларів.
У зв’язку з цим ФАО заявила про необхідність негайно підтримати українських фермерів в посадці овочів і картоплі в цей весняний сезон, а також дати їм можливість дістатися до своїх полів і врятувати урожай озимої пшениці.
У рамках цього плану ФАО більш ніж подвоїла свій початковий запит на суму 50 млн доларів, з тим щоб надати підтримку 376 660 малим і середнім фермерським господарствам або майже одному мільйону чоловік в період до кінця грудня 2022 року.
Безпосереднім завданням ФАО є надання допомоги в поточному весняному посівному сезоні і запобігання зриву майбутнього збору врожаю озимих культур, який зазвичай припадає на червень‑липень, інакше продовольча безпека країни опиниться під загрозою.
За матеріалами: РБК-Україна
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