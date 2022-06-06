Україна цього року може не знайти можливостей для експорту овочів та фруктів — нардеп

Вчора 13:33 — Казна та Політика

Україна цього року може не знайти можливостей для експорту овочів та фруктів.

Про це сьогодні під час всеукраїнського телемарафону заявила народний депутат, заступник голови парламентського Комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа.

"У нас є тимчасово окуповані території України. Ту ж томатну пасту, яку у величезній кількості експортувала Україна до Європейського Союзу, ми, мабуть, цього року не зможемо експортувати, бо вона вироблялася на Херсонщині. Ситуація з українським зерном також відома — 20 мільйонів тонн заблоковані. Тут ситуація інша — експортувати є що, немає способів експорту.

Логістично ми позбавлені половини можливостей для експорту: у нас порти заблоковані, а пропускна спроможність прикордонних залізничних пунктів є досить низькою, вони не справляються, зараз закордонні прикордонні пункти забиті металом та зерном, які ми намагаємося експортувати. Тому так може бути, що для фруктів та овочів просто не знайдеться можливостей для експорту", — не виключила вона.

За її словами, виходом із ситуації може стати підписання Угоди АСАА (Угода про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції), що дозволить експортувати промислову продукцію до ЄС.

Раніше Туреччина заявила, що «найближчими днями» очікує рішення щодо експорту зерна з України морським шляхом, але навіть після домовленості знадобиться близько 5 тижнів, щоб розпочати операцію.

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