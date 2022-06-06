Україна цього року може не знайти можливостей для експорту овочів та фруктів — нардеп — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна цього року може не знайти можливостей для експорту овочів та фруктів — нардеп

Вчора 13:33Казна та Політика
510
Україна цього року може не знайти можливостей для експорту овочів та фруктів.
Про це сьогодні під час всеукраїнського телемарафону заявила народний депутат, заступник голови парламентського Комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа.
"У нас є тимчасово окуповані території України. Ту ж томатну пасту, яку у величезній кількості експортувала Україна до Європейського Союзу, ми, мабуть, цього року не зможемо експортувати, бо вона вироблялася на Херсонщині. Ситуація з українським зерном також відома — 20 мільйонів тонн заблоковані. Тут ситуація інша — експортувати є що, немає способів експорту.
Логістично ми позбавлені половини можливостей для експорту: у нас порти заблоковані, а пропускна спроможність прикордонних залізничних пунктів є досить низькою, вони не справляються, зараз закордонні прикордонні пункти забиті металом та зерном, які ми намагаємося експортувати. Тому так може бути, що для фруктів та овочів просто не знайдеться можливостей для експорту", — не виключила вона.
За її словами, виходом із ситуації може стати підписання Угоди АСАА (Угода про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції), що дозволить експортувати промислову продукцію до ЄС.
Раніше Туреччина заявила, що «найближчими днями» очікує рішення щодо експорту зерна з України морським шляхом, але навіть після домовленості знадобиться близько 5 тижнів, щоб розпочати операцію.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
За матеріалами: УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.