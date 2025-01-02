Угорщина втратила мільярд євро фінансування від Євросоюзу — Finance.ua

Угорщина втратила мільярд євро фінансування від Євросоюзу Сьогодні 12:17

Угорщина втратила мільярд євро фінансування від Євросоюзу

Угорщині офіційно відмовили у фінансуванні Європейського Союзу на суму 1,04 млрд євро, яке блок заморозив через звинувачення в корупції. Це перший випадок подібних санкцій проти члена блоку.

Як пише DW, умовою було проведення Угорщиною до кінця 2024 року реформ у правовій сфері.

Гроші ЄС було надано Будапешту в рамках програм підтримки структурно слабких регіонів, але наприкінці 2022 року, після того як Єврокомісія дійшла висновку, що Угорщина нехтує демократичними стандартами й основними цінностями Євросоюзу, їх заморозили. Йшлося про заходи боротьби з корупцією, хабарництвом і конфліктами інтересів, а також про питання фінансування політичних партій і незалежності ЗМІ.

Загалом Європейська комісія заблокувала близько 19 млрд євро, що призначалися Угорщині вже, включно з додатковими субсидіями і допомогою в боротьбі з наслідками пандемії коронавірусу. На початку грудня угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан пригрозив накласти вето на наступний семирічний бюджет ЄС, якщо Брюссель не розблокує заморожені кошти.

Протиріччя між Угорщиною та ЄС

Видання Financial Times писало, що заморожування європейських грошей вдарило по Угорщині в момент, коли в уряду мало можливостей для маневру. Дефіцит бюджету у 2024 році становить понад 4,5% ВВП, що посилює політичну напруженість.

У третьому кварталі економіка Угорщини скоротилася на 0,7%, що стало другим скороченням поспіль, вкинувши економіку в технічну рецесію на тлі слабкого попиту в автомобільній, електронній та фармацевтичній галузях, які домінують у країни.

УНІАН За матеріалами:

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