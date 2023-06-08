УБД запропонують нові пільги: деталі законопроєкту — Finance.ua

УБД запропонують нові пільги: деталі законопроєкту
Українські депутати пропонують оновити соціальні гарантії для учасників бойових дій (УБД) та їхніх родин. Йдеться про запровадження додаткових пільг.
Відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді України (ВРУ).
Йдеться про проєкт закону № 9357. Ініціатори документа, зокрема керівник Податкового комітету Данило Гетманцев, виступають за розширення списку соціальних гарантій та запровадження для учасників бойових дій та їхніх родичів.
Йдеться про такі категорії осіб:
- учасники бойових дій;
- особи з інвалідністю, отриманою через війну;
- учасники війни та їхні діти;
- діти загиблих/померлих ветеранів війни;
- діти загиблих/померлих захисників України.
Проєкт закону передбачає такі пільги для учасників бойових дій та їхніх родичів:
- безплатна медицина у лікарнях та клініках приватної або змішаної форми власності, ФОПів;
- безкоштовне зарахування/навчання дітей УБД у приватних чи корпоративних дошкільних закладах;
- безкоштовне зарахування/навчання дітей у приватних чи корпоративних середніх навчальних закладах;
- безкоштовне зарахування/навчання дітей в приватних закладах позашкільної освіти.
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