У «зерновому коридорі» застрягли понад 80 кораблів — Finance.ua

У «зерновому коридорі» застрягли понад 80 кораблів Сьогодні 19:45 — Аграрний ринок

У Босфорі понад 80 суден з українською агропродукцією очікують на інспекцію від трьох до п’яти тижнів.

Про це сказав заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу відомства.

Дмитрасевич підтвердив, що черга суден у Босфорі з українським збіжжям все ще є: більш як 80 кораблів чекають від трьох до п’яти тижнів, щоб пройти так звану інспекцію.

Він зазначив, що Україна вже неодноразово пропонувала внести зміни в частині роботи інспекцій. Зокрема, збільшити кількість команд, які виконують такі перевірки та скасувати інспекцію суден на «вихід», оскільки вони вже перевіряються на «вхід».

За словами Дмитрасевича, росіяни, які беруть участь в інспекції, знаходять штучні причини, щоб затримувати її та робити настільки довготривалою.

«Є декілька ініціатив, які також оголошував Президент України Володимир Зеленський. Насамперед для нас важливо, щоб зернова ініціатива не продовжувалася щоразу на 4 місяці — для цього її треба зробити хоча б на рік, а в кращому випадку — безстроково. Це також би дало сигнал ринку та нашим аграріям, що вони можуть експортувати свою продукцію. Крім того, ми пропонуємо розширити географію зернової ініціативи на миколаївські порти. Постійні консультації за цими питаннями тривають», — розповів заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 17 листопада Україна, Організація Об‘єднаних Націй і Туреччина домовились про продовження «ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море» ще на 120 днів. Вона починала роботу 22 липня, а перше судно з українським продовольством в її межах вийшло з порту Одеси.

У жовтні росія свідомо почала затримувати повноцінну реалізацію «зернової ініціативи» через що у Босфорі сформувалася черга з суден, навантажених українською агропродукцією.

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