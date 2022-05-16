У застосунку Приват24 знову стався збій: в чому проблема — Finance.ua
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У застосунку Приват24 знову стався збій: в чому проблема

Вчора 16:26Особисті фінанси
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У застосунку Приват24 знову стався збій: в чому проблемаУ застосунку Приват24 знову стався збій: в чому проблема
ПриватБанк повідомив про тимчасові проблеми із входом в застосунок «Приват24».
Про це повідомила прес-служба фінустанови у Telegram.
«Наразі спостерігаються тимчасові проблеми у частини клієнтів із входом до застосунку „Приват24“. Фахівці працюють над усуненням збою, впродовж години полагодимо», — йдеться у повідомленні.
У застосунку Приват24 знову стався збій: в чому проблема
Востаннє проблеми з доступом до Приват24 спостерігалися 12 травня. Тоді фахівці швидко відновили роботу сервісу.
Нагадаємо, ПриватБанк запустив технологію голосової біометрії для безпечного та швидкого обслуговування за телефоном клієнтської підтримки.
До кінця року через систему голосової ідентифікації банк планує обслуговувати понад 80% клієнтів, які зазвичай користуються послугами банку через телефон.
За матеріалами: УНІАН
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