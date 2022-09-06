У Європі запустять сім плавучих терміналів для переробки скрапленого природного газу з неросійських джерел уже взимку — Finance.ua

У Європі запустять сім плавучих терміналів для переробки скрапленого природного газу з неросійських джерел уже взимку Вчора 21:30 — Енергетика

У Європі запустять сім плавучих терміналів для переробки скрапленого природного газу з неросійських джерел уже взимку

У Європі в довгостроковій перспективі заплановано будівництво ще 19 тимчасових регазифікаційних установок (FSRU), які використовують морську воду для повторного нагрівання рідини та перетворення її на газ.

Про це пише Financial Times

Загальна вартість терміналів складе майже €10 млрд, не рахуючи витрат на необхідну додаткову інфраструктуру, таку як трубопроводи та причали.

Спільно це дозволить додатково імпортувати газ на €30 млрд, виходячи з поточних оцінок.

Сім плавучих терміналів для переробки скрапленого природного газу з неросійських джерел мають бути введені в експлуатацію в Німеччині, Нідерландах та між Естонією і Фінляндією з мінімальною загальною вартістю €3,7 млрд у період із жовтня по березень наступного року.

Наступного тижня Європейський парламент має проголосувати за пропозицію збільшити свою спільну мету щодо відновлюваних джерел енергії з 40% до 45% до 2030 року.

Європейська комісія заявила у своїх пропозиціях RePowerEU у травні, що необхідно €210 млрд як у державному, так і в приватному фінансуванні, щоб до 2027 року ЄС міг відмовитись від постачання енергоносіїв із росії, більша частина яких припадає на відновлювані джерела енергії. Усього €12 млрд було виділено на газову та нафтову інфраструктуру та паливо для її постачання.

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