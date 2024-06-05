У Європі вводиться зобов’язання щодо встановлення обмежувача швидкості у нові автомобілі — Finance.ua

У Європі вводиться зобов’язання щодо встановлення обмежувача швидкості у нові автомобілі 05.06.2024, 01:40 — Технології&Авто

У Європі вводиться зобов’язання щодо встановлення обмежувача швидкості у нові автомобілі

Впевнені, ви вже чули або читали про системи безпеки ADAS, набір електронних пристроїв, вбудованих в автомобілі з метою підвищення їх безпеки. Деякі з них вже давно використовуються, наприклад, помічник утримання в смузі, датчик паркування, система контролю тиску в шинах або датчик сліпих зон.

Також існує так звана система ISA або інтелектуальний помічник швидкості, який став обов’язковим для всіх моделей, сертифікованих у Європейському Союзі з травня 2022 року. Однак з 6 липня нормативні вимоги розширюються, і ця система стає обов’язковою для всіх нових автомобілів, що продаються з цієї дати. Це означає, що обмежувачі швидкості будуть встановлюватися не тільки на нові моделі, але і на всі автомобілі, що продаються.

Інтелектуальний помічник швидкості (ISA) — це система, яка аналізує максимальну допустиму швидкість на кожній ділянці дороги та, при необхідності, автоматично обмежує швидкість автомобіля без втручання водія.

І тому використовуються кілька компонентів. З одного боку, система збирає дані через GPS та зіставляє їх з інформацією, отриманою з камери розпізнавання дорожніх знаків, розташованої на лобовому склі поряд із внутрішнім дзеркалом. Все це передається в блок керування, і якщо автомобіль перевищує допустиму швидкість на цій ділянці дороги, а водій не знижує швидкість, система може зреагувати так:

Звукове попередження. Вібраційне попередження. Тактильний зворотний зв’язок через педаль газу. Активація функції контролю швидкості.

Перші два варіанти не вимагають безпосереднього втручання і є попередженням: звукове або у вигляді вібрації, якщо водій не реагує. Ці попередження мають бути короткими, щоб уникнути дискомфорту водія.

Третій спосіб зворотного зв’язку заснований на опорі педалі акселератора: вона м’яко відштовхуватиме ногу водія назад, щоб попередити його та допомогти знизити швидкість. Водій може ігнорувати це попередження та відключити систему, натиснувши сильніше на педаль акселератора.

Навіть у разі активації автоматичного контролю швидкості, де швидкість автомобіля знижуватиметься плавно без участі людини, водій може поступово відключити систему, натиснувши сильніше на педаль газу.

Система ISA ніколи не впливає на гальма, тому що це може спричинити аварії, якщо інші автомобілі знаходяться позаду на невеликій відстані. Проте зниження швидкості без безпосереднього втручання водія може створити небезпечні ситуації, наприклад, при обгоні на другорядній дорозі. Щоб уникнути цього, система ISA може бути відключена водієм або шляхом сильного натискання на педаль акселератора, або відключивши її за допомогою спеціальної кнопки після запуску автомобіля. Однак, як і інші пристрої, такі як система Start & Stop, ISA знову активується при вимиканні двигуна.

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