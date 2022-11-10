У Європі очікуються рекордно низькі запаси пального навесні через припинення постачань із рф — Finance.ua

У Європі очікуються рекордно низькі запаси пального навесні через припинення постачань із рф Сьогодні 19:32 — Енергетика

Запаси дизельного палива у Північно-Західній Європі на початку весни досягнуть мінімуму за останні 12 років.

Про це пише Bloomberg із посиланням на прогноз консалтингової компанії Wood Mackenzie.

Запаси накопичуватимуться в грудні та січні аж до різкого падіння, прогнозується, що в березні вони будуть найнижчими за будь-який місяць, починаючи з 2011 року.

Оскільки на початку лютого Європейський Союз має намір припинити морські постачання російського палива, відтак є ризик, що напружена ситуація з поставками на континент погіршиться.

Запаси є життєво важливим захистом від таких збоїв, і коли вони закінчуються, зʼявляється більше можливостей для волатильності ринку.

За словами головного аналітика Woodmac Джеймса Берлі, зниження запасів сприяло підвищенню рентабельності нафтопереробних заводів, що стимулювало європейських операторів працювати на повну потужність. У результаті консалтингова компанія очікує, що щоденна переробка сирої нафти в Північно-Західній Європі зросте цього місяця на 420 000 барелів, досягнувши 6,14 млн барелів.

«Ми очікуємо, що зростання видобутку, як і раніше, підтримуватиметься високою чистою грошовою маржею, і очікуємо, що запаси дизельного палива на кінець грудня зростуть майже на 3 млн барелів», — сказав Берлі.

Оскільки росія, як і раніше, є найбільшим зовнішнім постачальником дизельного палива для ЄС, очікується різке скорочення запасів наприкінці зими.

Частково проблема доступності дизельного палива в Європі та США повʼязана із структурою фʼючерсних ринків.

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