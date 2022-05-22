У Європарламенті закликали запровадити нафтове ембарго проти рф без Угорщини — Finance.ua
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У Європарламенті закликали запровадити нафтове ембарго проти рф без Угорщини

Вчора 11:44Світ
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Віце-президент Європарламенту Катаріна Барлі закликала ухвалити рішення про заплановане нафтове ембарго ЄС проти росії без участі Угорщини, повідомляє Deutsche Welle.
Про це вона заявила в інтерв’ю медіакомпанії Deutschlandfunk у суботу, 21 травня.
За її словами, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан «водить ЄС за носа». Вимогу Будапешта про мільярдну допомогу вона вважає «майже зухвалою», враховуючи, що «всі знають, куди підуть гроші». Барлі звинуватила Орбана в тому, що він дбає про те, щоб гроші йшли каналами його сім’ї та кланів, зазначила вона, додавши, що в Угорщині існує «відверто корумпована система».
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Ухвалення шостого пакету санкцій ЄС проти росії затримується через позицію низки країн, найбільш залежних від постачання російської нафти. ЄС запропонував надати їм відстрочку на пошук нових постачальників сировини: Прага могла б запустити ембарго з липня 2024 року, а Будапешт та Братислава — з 2025 року.
Однак для Угорщини ця пропозиція здавалася недостатньо вигідною. В обмін на згоду на нафтове ембарго проти росії, запропоновану Єврокомісією, Будапешт вимагає від ЄС мільярдної допомоги. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у відеозверненні, опублікованому у Facebook, оцінив відмову від російської нафти у 15-18 мільярдів євро.
За матеріалами: Курс України
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