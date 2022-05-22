У Європарламенті закликали запровадити нафтове ембарго проти рф без Угорщини — Finance.ua

У Європарламенті закликали запровадити нафтове ембарго проти рф без Угорщини

Вчора 11:44 — Світ

Віце-президент Європарламенту Катаріна Барлі закликала ухвалити рішення про заплановане нафтове ембарго ЄС проти росії без участі Угорщини, повідомляє Deutsche Welle

Про це вона заявила в інтерв’ю медіакомпанії Deutschlandfunk у суботу, 21 травня.

За її словами, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан «водить ЄС за носа». Вимогу Будапешта про мільярдну допомогу вона вважає «майже зухвалою», враховуючи, що «всі знають, куди підуть гроші». Барлі звинуватила Орбана в тому, що він дбає про те, щоб гроші йшли каналами його сім’ї та кланів, зазначила вона, додавши, що в Угорщині існує «відверто корумпована система».

Ухвалення шостого пакету санкцій ЄС проти росії затримується через позицію низки країн, найбільш залежних від постачання російської нафти. ЄС запропонував надати їм відстрочку на пошук нових постачальників сировини: Прага могла б запустити ембарго з липня 2024 року, а Будапешт та Братислава — з 2025 року.

Однак для Угорщини ця пропозиція здавалася недостатньо вигідною. В обмін на згоду на нафтове ембарго проти росії, запропоновану Єврокомісією, Будапешт вимагає від ЄС мільярдної допомоги. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у відеозверненні, опублікованому у Facebook, оцінив відмову від російської нафти у 15-18 мільярдів євро.

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