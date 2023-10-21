У Єврокомісії побачили позитив від біженців із України — Finance.ua
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У Єврокомісії побачили позитив від біженців із України

Світ
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Завдяки біженцям з України в Європейському Союзі покращилися показники працевлаштування та знизився дефіцит робочої сили на європейському ринку праці. Найкраща динаміка в країнах Центральної та Східної Європи.
Про це сказав єврокомісар з питань зайнятості та соціальних прав Ніколя Шміт, передає «Радіо Свобода».
За його словами, в 11 країнах Центральної та Східної Європи знайшли роботу понад 60% українців працездатного віку, які були зареєстровані як шукачі роботи.
«Це мало певний вплив на покращення ситуації з дефіцитом робочої сили на багатьох європейських ринках праці», — сказав Ніколя Шміт.
«Ми не маємо точної кількості щодо всіх країн-членів, тому що лише деякі з них надали нам цифри. Думаємо, що близько 1,5 мільйона українців — і це цифра станом на квітень 2023 року — підписали контракт, тобто знайшли роботу», — сказав єврокомісар.
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Він послався на дані державних служб зайнятості у 19 країнах ЄС, згідно з якими станом на квітень 2023 року втікачі від війни в Україні підписали понад 1,5 мільйона контрактів у цих країнах. Станом на жовтень 2023 року ця цифра зросла до 1,87 мільйона.
Якими будуть умови і права українців на європейському ринку праці після березня 2025 року, в Єврокомісії поки що не готові відповісти, оскільки сподіваються на завершення війни в Україні. Максимальний термін дії Директиви ЄС про тимчасовий захист — три роки.

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За матеріалами:
uamedia
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