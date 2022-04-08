У ЄС заморозили активи російських олігархів на 30 млрд євро — Finance.ua

У ЄС заморозили активи російських олігархів на 30 млрд євро

Вчора 19:28 — Світ

Уряди країн Європейського Союзу заморозили близько 30 млрд євро активів, пов’язаних з олігархами та іншими особами, які перебувають під санкціями ЄС, з початку російського вторгнення в Україну. Але інформацію подали лише половина країн ЄС.

Про це повідомляє Reuters

Єврокомісія заявила, що держави поінформували виконавчу владу ЄС про заморожені активи на суму 29,5 млрд євро, включаючи яхти, вертольоти, нерухомість та витвори мистецтва.

Крім того, за даними Комісії, було заблоковано близько 196 мільярдів євро транзакцій.

При цьому лише близько половини з 27 країн ЄС досі повідомили про заходи, вжиті ними для заморожування активів.

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