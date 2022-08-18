У ЄС з'явиться єдиний криптовалютний регулятор — Finance.ua

У ЄС з'явиться єдиний криптовалютний регулятор Вчора 06:23 — Фінтех і Картки

Влада Євросоюзу створить новий регулювальний орган AMLA, якому доручать прямий нагляд за криптобізнесом. Про це йдеться у шостій директиві ЄС про протидію відмиванню грошей (AMLD6), пише The Block

Єврокомісія подала відповідний законопроект 20 липня 2022 року. Раніше свою версію опублікувала Європейська рада.

Європарламент розгляне AMLD6 після серпневих канікул. Щойно останній схвалить свій варіант законопроєкту, три органи розпочнуть так званий триалог для остаточного узгодження його положень.

У виданні вважають, що створення AMLA, яке займає центральне місце в AMLD6, викличе найменше розбіжностей. Впровадження, включаючи комплектування штатів, триватиме роки.

У версіях Європейської ради та Єврокомісії Управління боротьби з відмиванням грошей безпосередньо контролюватиме, принаймні, «високозискові» криптофірми.

«Орган на рівні ЄС отримає повноваження прямого нагляду за певними фінансовими установами та непрямого нагляду/координації інших подібних організацій. Також він виконуватиме сполучну роль у регулюванні нефінансового сектору», — пояснили в The Block.

Поява наднаціонального органу стане великим кроком уперед для ЄС, вважають у виданні. Попередні AMLD, особливо четверта та п’ята від 2015 та 2018 років, встановлювали для країн-членів стандарти збору та надання певних даних, таких як інформація про бенефіціарне володіння корпораціями.

Сформовані реєстри є добрим прикладом розрізнених нормативних актів. Навіть серед країн, що надають безкоштовний доступ до корпоративної інформації, дані дуже відрізняються.

Подібна непрозорість, зокрема, дозволяла Binance кілька років повідомляти потенційним клієнтам про схвалення регуляторів Мальти на надання криптовалютних послуг.

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