У ЄС також порушували питання про зниження віку мобілізації: що відповіли в уряді України — Finance.ua

У ЄС також порушували питання про зниження віку мобілізації: що відповіли в уряді України Сьогодні 08:33 — Казна та Політика

Питання про зниження мобілізаційного віку в Україні з 25 років підіймалося партнерами з Європейського Союзу. Але в Україні нема чим оснастити цих людей.

Про це сказала віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на « Радіо Свобода ».

«Це питання задавалося з точки зору того, що дійсно воно є в публічному дискурсі. Але я і рада, що це питання задається, тому що в нас є дуже очевидна відповідь. Ми не можемо прийняти цю критику, оскільки немає системи планування, тренування і оснащення українських бригад», — сказала Стефанішина.

За її словами, в умовах, коли такого планування немає з боку союзників, не можна таку неспроможність перекладати на мобілізаційний вік в Україні.

«Тому так дискусію провели. Я бачу, що ЄС може відіграти велику роль в тренуванні українських військових», — сказала вона та додала, що підготовку пройшли 60 тисяч українців.

Мобілізація 18-річних

Нагадаємо, у квітні 2024 року було ухвалено закон щодо зниження віку для мобілізації з 27 до 25 років.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що Україна має схвалити «важкі рішення» щодо мобілізації. На його думку, таке рішення буде критично важливим тому, що «навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на фронті мають бути люди, щоб протистояти російській агресії».

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