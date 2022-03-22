У ЄС підтримали надання Україні додаткових 500 мільйонів євро — Finance.ua

У ЄС підтримали надання Україні додаткових 500 мільйонів євро

Вчора 12:21 — Казна та Політика

У ЄС підтримали надання Україні додаткових 500 мільйонів євро

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наголошує, що в Євросоюзі підтримали надання Україні додаткових 500 мільйонів євро на закупівлю зброї.

Про це Боррель сказав на брифінгу після засідань Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ і міністрів оборони країн-членів спільноти.

«Я радий оголосити, що ми досягли політичної домовленості щодо додаткових 500 мільйонів в рамках Європейського фонду миру», — наголосив Боррель.

Високий представник ЄС додав: «Ми вважаємо те, що відбувається в Україні, величезним воєнним злочином, який скоюють російські збройні сили проти українського народу. І це не може відбуватися без відповіді».

Він зазначив, що в Євросоюзі вітають створення Радою ООН з прав людини комісії з розслідування порушень прав людини і міжнародного гуманітарного права, а також розслідування, започатковане прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом стосовно воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

«І ми нагадуємо про наказ Міжнародного суду Організації Об’єднаний Націй припинити вторгнення в Україну», — наголосив Боррель.

Довідка Finance.ua:

27 лютого Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ 27 країн-членів ЄС погодила рішення про надання Україні летальної зброї в рамках пакету підтримки у розмірі 450 млн євро4

11 березня Боррель заявив про намір Єврокомісії подвоїти військову підтримку України за рахунок додаткових 500 млн євро;

21 березня, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Євросоюз збільшить військово-фінансову допомогу для України до 1 мільярда євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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