У ЄС підтримали надання Україні додаткових 500 мільйонів євро — Finance.ua
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У ЄС підтримали надання Україні додаткових 500 мільйонів євро

Вчора 12:21Казна та Політика
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У ЄС підтримали надання Україні додаткових 500 мільйонів євроУ ЄС підтримали надання Україні додаткових 500 мільйонів євро
Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наголошує, що в Євросоюзі підтримали надання Україні додаткових 500 мільйонів євро на закупівлю зброї.
Про це Боррель сказав на брифінгу після засідань Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ і міністрів оборони країн-членів спільноти.
«Я радий оголосити, що ми досягли політичної домовленості щодо додаткових 500 мільйонів в рамках Європейського фонду миру», — наголосив Боррель.
Високий представник ЄС додав: «Ми вважаємо те, що відбувається в Україні, величезним воєнним злочином, який скоюють російські збройні сили проти українського народу. І це не може відбуватися без відповіді».
Він зазначив, що в Євросоюзі вітають створення Радою ООН з прав людини комісії з розслідування порушень прав людини і міжнародного гуманітарного права, а також розслідування, започатковане прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом стосовно воєнних злочинів і злочинів проти людяності.
«І ми нагадуємо про наказ Міжнародного суду Організації Об’єднаний Націй припинити вторгнення в Україну», — наголосив Боррель.

Довідка Finance.ua:

  • 27 лютого Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ 27 країн-членів ЄС погодила рішення про надання Україні летальної зброї в рамках пакету підтримки у розмірі 450 млн євро4
  • 11 березня Боррель заявив про намір Єврокомісії подвоїти військову підтримку України за рахунок додаткових 500 млн євро;
  • 21 березня, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Євросоюз збільшить військово-фінансову допомогу для України до 1 мільярда євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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