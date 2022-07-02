У ЄС досягли згоди щодо регулювання торгівлі криптоактивами — Finance.ua

У ЄС досягли згоди щодо регулювання торгівлі криптоактивами Вчора 16:47 — Казна та Політика

У ЄС досягли згоди щодо регулювання торгівлі криптоактивами

У Євросоюзі досягли згоди щодо регулювання торгівлі криптоактивами в країнах блоку: правила спрямовані на досягнення балансу між захистом споживачів та можливістю для розвитку нового ринку.

Зазначається, що країни-члени і Європарламент узгодили відповідні правила під назвою Положення про ринки криптоактивів 30 червня. Це перша спроба запровадити стандарти в усьому блоці, а не окремо на національному рівні.

Так, постачальник послуг криптоактивів потребуватиме авторизації одного з національних ринкових регуляторів ЄС, що дозволить йому надавати свої послуги в межах блоку. Місцеві регулятори обмінюватимуться інформацією з пан’європейським регулятором Esma.

Компанії на крипторинку не тільки повинні будуть дотримуватися жорсткіших вимог щодо захисту споживачів, але й нестимуть відповідальність у разі втрати коштів інвесторів. Галузь, яка часто зазнавала критики через значний вуглецевий слід, також повинна буде розкривати інформацію про свій вплив на довкілля.

Емітенти стейблкойнів повинні будуть бути присутніми на території ЄС і мати «достатньо ліквідний резерв». За ними буде наглядати Європейське банківське управління. Стейблкойн — це тип криптовалюти, курс якої прив’язаний до реальних активів.

Невзаємозамінні токени, або NFT були виключені з правил, якщо вони не підпадають під існуючі категорії криптоактивів. Зазначається, що Європейська комісія може переоцінити пропозиції протягом наступних 18 місяців.

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