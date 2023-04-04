У ЄЦБ наголосили на ризиках у фінсекторі — Finance.ua
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У ЄЦБ наголосили на ризиках у фінсекторі

Фондовий ринок
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У ЄЦБ наголосили на ризиках у фінсекторі
У ЄЦБ наголосили на ризиках у фінсекторі
У Європейському центральному банку вважають, що вразливість фінансової системи переважає в небанківському секторі, та уважно стежать за напруженістю на ринку.
Про це заявив віцепрезидент ЄЦБ Луїс де Гіндос, передає Reuters.
За його словами, ЄЦБ уважно стежить за поточною напруженістю на ринку і буде діяти для збереження цінової та фінансової стабільності в єврозоні.
«На нашу думку, вразливість фінансової системи переважає в небанківському фінансовому секторі, який швидко зростав і збільшив свою схильність до ризику в умовах низьких процентних ставок», — сказав де Гіндос на бізнес-форумі в Амброзетті на півночі Італії.
Нагадаємо, інфляція в єврозоні впала більш стрімко, ніж очікувалося, до найнижчого рівня за рік після зниження цін на енергоносії. Споживчі ціни зросли у березні зросли на 6,9% у річному вимірі порівняно з 8,5% в попередньому місяці, досягнувши найнижчого рівня з лютого 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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