У ЄЦБ наголосили на ризиках у фінсекторі — Finance.ua

У ЄЦБ наголосили на ризиках у фінсекторі Сьогодні 06:34 — Фондовий ринок

У ЄЦБ наголосили на ризиках у фінсекторі

У Європейському центральному банку вважають, що вразливість фінансової системи переважає в небанківському секторі, та уважно стежать за напруженістю на ринку.

Про це заявив віцепрезидент ЄЦБ Луїс де Гіндос, передає Reuters.

За його словами, ЄЦБ уважно стежить за поточною напруженістю на ринку і буде діяти для збереження цінової та фінансової стабільності в єврозоні.

«На нашу думку, вразливість фінансової системи переважає в небанківському фінансовому секторі, який швидко зростав і збільшив свою схильність до ризику в умовах низьких процентних ставок», — сказав де Гіндос на бізнес-форумі в Амброзетті на півночі Італії.

Нагадаємо, інфляція в єврозоні впала більш стрімко, ніж очікувалося, до найнижчого рівня за рік після зниження цін на енергоносії. Споживчі ціни зросли у березні зросли на 6,9% у річному вимірі порівняно з 8,5% в попередньому місяці, досягнувши найнижчого рівня з лютого 2022 року.

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