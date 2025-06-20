У яких країнах ЄС найнижчі та найвищі ціни — Євростат — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У яких країнах ЄС найнижчі та найвищі ціни — Євростат

Світ
66
Польща входить до трійки найдешевших країн ЄС щодо витрат домогосподарств у 2024 році, згідно з розрахунками Євростату. Ціни там становлять 72% від середнього показника ЄС. Винятком є ​​одяг, який коштує трохи дорожче, ніж у середньому по всьому континенту.
Про це пише Businessinsider.
Дані Євростату показують, що найвищі рівні споживчих цін для домогосподарств були зафіксовані в Данії (143% від середнього ЄС), Ірландії (138%) та Люксембурзі (133%).
Тим часом найнижчі рівні були зафіксовані в Болгарії (60% від середнього по ЄС), Румунії (64%) та Польщі (72% від середнього по ЄС).
Ця інформація взята з даних про індекси рівня цін, опублікованих Євростатом.
У 2024 році рівень цін на алкоголь і тютюн в Ірландії, найдорожчій у цьому відношенні країні, був утричі вищим (205% від середнього по ЄС), ніж у Болгарії (69%), де вони були найнижчими.
Після Ірландії високі рівні цін на алкоголь та тютюн були також зафіксовані у Фінляндії (175%) та Франції (137%).
З іншого боку, окрім Болгарії, низькі рівні було також зафіксовано у Польщі та Словаччині (обидві по 83%).
Як пояснює Євростат, такі великі коливання цін переважно зумовлені відмінностями в оподаткуванні цих продуктів.
Витрати на ресторани та готелі посіли друге місце з погляду різниці рівня цін, причому найвищі ціни зафіксовані у Данії (148% від середнього по ЄС), Ірландії (129%) та Фінляндії (127%). Болгарія (53%), Румунія (69%) та Угорщина (72%) опинилися на іншому полюсі.
Одяг посів третє місце за різницею рівня цін, причому найвищі ціни на одяг зафіксовані у Данії (133%), Швеції та Фінляндії (обидві по 120%), а найнижчі — у Болгарії (79%), Угорщині та Румунії (обидві по 85%). Тут Польща виключно вища за середню. У цій країні ціни на одяг становлять 103% від середнього по ЄС.
Відмінності також були зафіксовані щодо продуктів харчування та безалкогольних напоїв (від 76% від середнього показника ЄС у Румунії до 125% у Люксембурзі), особистого транспорту (від 89% у Словаччині до 120% у Данії) та побутової електроніки (від 89% в Італії до 115% у Фінляндії).
Людмила Пушенко
Людмила Пушенко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems