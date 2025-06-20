У яких країнах ЄС найнижчі та найвищі ціни — Євростат Сьогодні 14:15 — Світ

Польща входить до трійки найдешевших країн ЄС щодо витрат домогосподарств у 2024 році, згідно з розрахунками Євростату. Ціни там становлять 72% від середнього показника ЄС. Винятком є ​​одяг, який коштує трохи дорожче, ніж у середньому по всьому континенту.

Про це пише Businessinsider.

Дані Євростату показують, що найвищі рівні споживчих цін для домогосподарств були зафіксовані в Данії (143% від середнього ЄС), Ірландії (138%) та Люксембурзі (133%).

Тим часом найнижчі рівні були зафіксовані в Болгарії (60% від середнього по ЄС), Румунії (64%) та Польщі (72% від середнього по ЄС).

Ця інформація взята з даних про індекси рівня цін, опублікованих Євростатом.

У 2024 році рівень цін на алкоголь і тютюн в Ірландії, найдорожчій у цьому відношенні країні, був утричі вищим (205% від середнього по ЄС), ніж у Болгарії (69%), де вони були найнижчими.

Після Ірландії високі рівні цін на алкоголь та тютюн були також зафіксовані у Фінляндії (175%) та Франції (137%).

З іншого боку, окрім Болгарії, низькі рівні було також зафіксовано у Польщі та Словаччині (обидві по 83%).

Як пояснює Євростат, такі великі коливання цін переважно зумовлені відмінностями в оподаткуванні цих продуктів.

Витрати на ресторани та готелі посіли друге місце з погляду різниці рівня цін, причому найвищі ціни зафіксовані у Данії (148% від середнього по ЄС), Ірландії (129%) та Фінляндії (127%). Болгарія (53%), Румунія (69%) та Угорщина (72%) опинилися на іншому полюсі.

Одяг посів третє місце за різницею рівня цін, причому найвищі ціни на одяг зафіксовані у Данії (133%), Швеції та Фінляндії (обидві по 120%), а найнижчі — у Болгарії (79%), Угорщині та Румунії (обидві по 85%). Тут Польща виключно вища за середню. У цій країні ціни на одяг становлять 103% від середнього по ЄС.

Відмінності також були зафіксовані щодо продуктів харчування та безалкогольних напоїв (від 76% від середнього показника ЄС у Румунії до 125% у Люксембурзі), особистого транспорту (від 89% у Словаччині до 120% у Данії) та побутової електроніки (від 89% в Італії до 115% у Фінляндії).

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