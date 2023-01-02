У яких країнах дитина може отримати громадянство за правом народження — Finance.ua

У яких країнах дитина може отримати громадянство за правом народження Сьогодні 07:58 — Особисті фінанси

Новонароджені діти можуть успадкувати громадянство від батьків на підставі «кровних зв’язків» або отримати його за місцем народження — «jus soli». У другому випадку держава одразу надає громадянство усім новонародженим, без урахування громадянства батьків. Проте, інколи попередньо необхідно виконати ряд додаткових вимог.

Тою чи іншою мірою принцип надання громадянства на основі місця народження виконується у понад 60 країнах світу. Більш детально про особливості набуття громадянства на підставі місця народження ми розкажемо у цій статті.

Країни Європи

Народження дитини в країнах Європи не є гарантією отримання громадянства. Найчастіше у своїй політиці держави об’єднують два принципи: дитина має народитись у державі, а батьки повинні мати дозвіл на проживання у державі чи перебувати в країні легально впродовж певного часу.

У Великій Британії дитина отримує громадянство одразу після народження, якщо хоча б один з її батьків мав дозвіл на проживання в країні на момент народження малечі. Однак особи, які були народжені у Великій Британії і прожили в цій країні перші 10 років свого життя, чиї батьки не були і не є ні постійними резидентами, ні громадянами цієї країни, можуть подати на реєстрацію як громадянин Британії.

Громадянство Греції отримають діти, чиї батьки легально мешкали в країні не менше 5 років до моменту народження. Також, якщо вимога щодо проживання батьків була виконана, але дитина народилась в іншій країні, отримати громадянство вона зможе, якщо провчиться 6 років у грецькій школі.

В Ірландії обидва з батьків дитини мають легально прожити у країні мінімум чотири роки до народження дитини.

Правила оформлення громадянства у Франції для дітей досить складні, проте батькам не обов’язково мати резидентство. Дитина, яка народилась в країні, може набути громадянства після досягнення нею 13-річного віку. При цьому більшу частину життя вона має прожити в країні.

Північна Америка

УСШАгромадянство отримують всі діти, які були народжені в країні, без будь-яких додаткових вимог. На підставі довідки з пологового будинку дитина отримує сертифікат про народження, а пізніше паспорт. Коли дитині виповниться 21 рік, то вона зможе отримати громадянство для батьків — на підставі об’єднання родини.

Канада також видає громадянство усім дітям, які були народжені на території держави. Щоб отримати паспорт, знадобиться лише свідоцтво про народження та заява.

Центральна, Південна Америка та країни Карибського басейну

Громадянство Мексики отримують усі діти, які народились в країні. На підставі народження дитини мексиканське громадянство можуть отримати й батьки. Для цього необхідно прожити в країні мінімум 2 роки та скласти іспит з іспанської мови та історії держави.Практично всі країни Південної Америки надають громадянство своєї держави дитині одразу при народженні. Виключенням є тільки Колумбія, де хоча б один з батьків на момент народження дитини повинен мати дозвіл на проживання у державі. А от Перу надає дитині громадянство по досягненні нею 18-річчя.

Діти, які народились на території країн Карибського басейну, автоматично стають громадянами держави. Громадянство цих країн має ряд переваг: подорожі без візи до країн Шенгенської зони та Великої Британії, можливість отримати туристичну візу у США на 10 років, пільги при вступі до ВНЗ Великої Британії.

Країни Азії

В Азії автоматично при народженні можна отримати громадянство Пакистану. У Таїланді батькам необхідно прожити мінімум 5 років до моменту народження дитини.

В Ізраїлі також необхідно виконати ряд вимог. Якщо дитина народилася в країні та не отримала іншого громадянства, то вона може подати заяву на ізраїльське громадянство у віці від 18 до 21 року. Паспорт видадуть лише тим, хто прожив в Ізраїлі щонайменше п’ять років до подання заяви на громадянство.

Африка

Автоматично при народженні громадянство держави отримують діти народжені уЛесото та Танзанії. Громадянство Тунісудитина може отримати, якщо її дідусь народився в цій країні.

Австралія та Океанія

ВАвстралії громадянство держави може отримати дитина, яка народилась та прожила у країні перші 10 років.У Тувалу та Фіджі громадянство надається всім новонародженим дітям.

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