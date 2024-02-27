У якому районі найбільше дбають про киян — Finance.ua

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У якому районі найбільше дбають про киян

Казна та Політика
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У якому районі найбільше дбають про киян
У якому районі найбільше дбають про киян
Оцінка діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій показала, що найбільше дбають про киян у Святошинському районі, а найгірше — у Шевченківському.
Про це йдеться на сайті комунальної установи «Контактний центр міста Києва», яка і оцінила роботу райдержадміністрацій за окремими показниками у січні.
Відтак, у Святошинській РДА виконали звернення киян з питань — на 99,66%. А от у Шевченківському районі столиці - на 63,46%.
У якому районі найбільше дбають про киян
Аналогічна ситуація сфері благоустрою: стовідсоткове виконання вимог киян у Святошинському районі, і ледь половина виконаних звернень у Шевченківському.
У якому районі найбільше дбають про киян
Така сама картина з виконанням звернень киян, які стосуються «питань життєдіяльності району»: Святошинська РДА — 99,87%, Шевченківська — 63,39%.
За матеріалами:
bigkyiv
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