У Walmart впевнені, що криптовалюти стануть основою нового технологічного прориву — Finance.ua

У Walmart впевнені, що криптовалюти стануть основою нового технологічного прориву Вчора 03:06 — Фінтех і Картки

У Walmart впевнені, що криптовалюти стануть основою нового технологічного прориву

Технічний директор американського роздрібного гіганта Walmart Суреш Кумар вважає, що криптовалюти стануть основою технологічного прориву у можливостях розрахунку за віртуальні та фізичні товари.

Топ-менеджер припустив, що в майбутньому більшість користувачів торгуватиме цифровими активами через метавсесвіт і в додатках соціальних мереж, тому криптовалюти зможуть стати важливим способом оплати у таких випадках.

«Коли ви говорите про криптоіндустрію, завжди йдеться або про відкриття нових фізичних та віртуальних продуктів метавсесвіту, або про платежі та смарт-контракти», — пояснив технічний директор Walmart.

Walmart збирається активно просувати криптовалюти не лише у віртуальному світі. Минулого року американський гігант роздрібної торгівлі розмістив понад 200 криптоматів Coinstar у десятках своїх магазинів у США. А нещодавно Walmart увійшов до списку найбільших світових компаній, які використовують у своїй роботі та послугах блокчейн-технології.

noworries За матеріалами:

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