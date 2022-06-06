У Vodafone Україна допускають підвищення тарифів на 10−15% — Finance.ua
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У Vodafone Україна допускають підвищення тарифів на 10−15%

Вчора 18:41Особисті фінанси
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У Vodafone Україна допускають підвищення тарифів на 10−15%У Vodafone Україна допускають підвищення тарифів на 10−15%
Мобільний оператор Vodafone Україна ще не має рішення про зростання тарифів, але в компанії допускають підвищення на 10-15%.
Про це в інтерв’ю Forbes Україна розповіла СЕО оператора Ольга Устінова.
За її словами, кошти потрібні насамперед, щоб обслуговувати мережу.
«Наші інвестиції — вартість обладнання для відновлення мереж — числяться у доларах. Якщо валюта продовжуватиме демонструвати волатильність, дивитимемося, як витримати баланс», — зазначила Устинова.
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За її словами, оператор мусить дуже швидко ремонтувати мережу.
«На деокупованих територіях ми розпочинаємо ремонтні роботи одразу після того, як пройшли сапери, іноді працюємо майже одночасно з ними», — наголосила глава Vodafone Україна.
Також вона додала, що деякі базові станції оператор змушений живити від дизель-генераторів через відсутність енергопостачання. Вона підкреслила, що інженери компанії дістаються базових станцій на машинах, і ці витрати компанія повинна брати в калькуляцію собівартості послуг.
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Устинова зазначила, що домовленість щодо пільгових тарифів у роумінгу для українців носить тимчасовий характер. Про безкоштовний роумінг вдалося домовитися з 27 європейськими операторами, нещодавно додалися США та Канада.
«Ми не розуміємо, скільки ще місяців або тижнів закордонні оператори продовжуватимуть надавати такі тарифи», — підкреслила СЕО Vodafone Україна.

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За матеріалами: НВ
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