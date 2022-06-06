У Vodafone Україна допускають підвищення тарифів на 10−15% — Finance.ua

За її словами, оператор мусить дуже швидко ремонтувати мережу.
«На деокупованих територіях ми розпочинаємо ремонтні роботи одразу після того, як пройшли сапери, іноді працюємо майже одночасно з ними», — наголосила глава Vodafone Україна.
Також вона додала, що деякі базові станції оператор змушений живити від дизель-генераторів через відсутність енергопостачання. Вона підкреслила, що інженери компанії дістаються базових станцій на машинах, і ці витрати компанія повинна брати в калькуляцію собівартості послуг.
Устинова зазначила, що домовленість щодо пільгових тарифів у роумінгу для українців носить тимчасовий характер. Про безкоштовний роумінг вдалося домовитися з 27 європейськими операторами, нещодавно додалися США та Канада.
«Ми не розуміємо, скільки ще місяців або тижнів закордонні оператори продовжуватимуть надавати такі тарифи», — підкреслила СЕО Vodafone Україна.