У великих компаніях вже замінюють працівників штучним інтелектом — Finance.ua

У великих компаніях вже замінюють працівників штучним інтелектом Сьогодні 05:54 — Технології&Авто

У великих компаніях вже замінюють працівників штучним інтелектом

Опитування ResumeBuilder, проведене серед 1000 бізнес-лідерів, показує, що штучний інтелект вже замінює людей. Керівники компаній зізнаються, що успіх ChatGPT від OpenAI дав їм змогу зменшити потребу в живій силі.

Результати показують, що 49 відсотків компаній вже використовують чатбот у тому чи іншому вигляді. Майже половина з цієї кількості повністю замінила штучним інтелектом хоча б одного живого працівника.

«Подібно до того, як за останні кілька десятиліть технології розвивалися і замінили працівників, ChatGPT може вплинути на те, як ми працюємо. Результати цього опитування показують, що роботодавці прагнуть оптимізувати деякі робочі обов’язки за допомогою ChatGPT», — каже головна кар’єрна консультантка ResumeBuilder Стейсі Халлер.

Важливо відзначити, що респонденти були відібрані на основі скринінгового питання про те, чи використовували їхні компанії ChatGPT у будь-якому контексті:

93 відсотки опитаних заявили, що планують розширити використання штучного інтелекту ще більше. Це може бути сумним знаком того, що станеться в майбутньому, коли ця технологія вийде на новий рівень;

63 відсотки бізнес-лідерів вважають, що інтеграція ChatGPT «точно» або «ймовірно» призведе до скорочення їхньої людської робочої сили;

66 відсотків компаній, що використовують ChatGPT, використовують його для написання коду, 58 відсотків — для копірайтингу та створення контенту, 57 відсотків — для підтримки клієнтів і 52 відсотки — для підбиття підсумків зустрічей і документів, як показало опитування.

Цікавим фактом також є те, що 55 відсотків опитаних оцінили якість роботи ChatGPT на «відмінно».

Телеканал 24 За матеріалами:

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