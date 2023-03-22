У Туреччині розробили новий дрон-камікадзе — Finance.ua

У Туреччині розробили новий дрон-камікадзе Сьогодні 22:31 — Технології&Авто

У Туреччині розробили новий дрон-камікадзе

Турецька технологічна компанія «Robit Technology» розробила новий багатоцільовий дрон-камікадзе з великою дальністю польоту під назвою «Azab».

Про це повідомляє Daily Sabah

«Ми готові до виробництва. Ми зможемо виконати майбутні замовлення», — сказав Сельчук Фірат, директор із продуктів «Robit Technology».

Платформа із дельтоподібними крилами, яка має високу вантажопідйомність, успішно пройшла усі льотні випробовування.

Найближчим часом планується провести вогневі випробовування безпілотного літального апарату (БПЛА).

Фірат додав, що випробовування боєприпасів для дрону «Azab» будуть проведені у найближчі місяці і завершаться до кінця третього кварталу цього року.

Відзначивши, що у безпілотник «Azab» можна інтегрувати різні типи боєголовок, Фірат сказав, що він має дві версії з розмахом крил у 2 метри і 1,5 метра.

Він зазначив, що БПЛА з двометровим розмахом крил може нести до 15 кілограмів корисного вантажу.

Пристрій можна розгортати у різних режимах, зокрема «кинь і забудь» та «вільний рух», або за допомогою оператора, який може направити дрон-камікадзе на ціль за допомогою камери з відстані 200 кілометрів.

«Azab» також може безпосередньо досягти та знищити ціль за допомогою наданих GPS-координат.

За словами Фірата, боєприпаси для мінометів, танкових гармат та РПГ можна легко інтегрувати в новий дрон. Він додав, що «Azab» може використовуватися як зі штучними, так і з вогнепальними боєприпасами залежно від мети.

Укрінформ За матеріалами:

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