У Туреччині підвищили прогноз інфляції — Finance.ua
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У Туреччині підвищили прогноз інфляції

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Центральний банк Туреччини підвищив прогноз інфляції до 38% з 36% на кінець цього року. Голова Нацбанку Фатіх Карахан заявив про готовність до подальшого посилення монетарної політики, якщо це буде потрібно.
Про це повідомляє Bloomberg.
Центробанк підвищив прогноз інфляції на кінець року і дав зрозуміти, що готовий до подальшого посилення монетарної політики в разі необхідності, оскільки зростання цін наближається до піку в 75%.
Виступаючи на щоквартальній презентації в Анкарі в четвер, голова центрального банку Фатіх Карахан заявив, що тепер центральний банк прогнозує інфляцію на кінець 2024 року на рівні 38%, порівняно з попереднім прогнозом у 36%, і залишив оцінку на наступний рік на рівні 14%.
Карахан повторив, що центральний банк зробить «все можливе» для боротьби з інфляцією, і пояснив зміну прогнозу сильнішим внутрішнім попитом, ніж очікувалося.
Навіть з урахуванням перегляду, прогноз є більш оптимістичним, ніж думки всіх аналітиків, крім одного, опитаних агентством Bloomberg. Центральний банк залишив верхню межу свого прогнозного діапазону без змін на рівні 42%.
За матеріалами:
Економічна Правда
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