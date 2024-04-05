У Tesla Cybertruck та Ford F-150 Lightning з’явився гідний конкурент — Finance.ua

У Tesla Cybertruck та Ford F-150 Lightning з’явився гідний конкурент 05.04.2024, 01:55 — Фондовий ринок

У Tesla Cybertruck та Ford F-150 Lightning з’явився гідний конкурент

Через два роки після першого анонсу Chevrolet Silverado EV 2024 року, роздрібні покупці нарешті отримали можливість замовити повнорозмірний електричний пікап до літа цього року. Першою доступною версією стане Silverado EV First-Edition RST, яку оцінили у 96 495 доларів. Ціна висока, але приблизно на 9 000 доларів дешевша, ніж було оголошено під час дебюту.

Першочергове право на покупку отримають ті, хто оформив попереднє замовлення, і як бонус за збереження своїх замовлень Chevrolet запропонує двонаправлений зарядний пристрій GM Energy Powershift Charger з потужністю 19,2 кВт без додаткової плати.

Silverado EV First-Edition RST оснащується акумулятором ємністю 205 кВт/год, який забезпечить запас ходу до 710 км. Також автівка оснащена двомоторною силовою установкою, що видає сумарно 754 к.с. у режимі Wide Open Watts.

До стандартного оснащення відносяться пневмопідвіска, задня вісь, що підрулює, 24-дюймові колеса, скляний дах, система допомоги водієві Super Cruise на автомагістралях, проєкційний дисплей і гнучкий мід-гейт, що збільшує довжину вантажу.

Silverado EV First-Edition RST є флагманом лінійки. Більш доступні версії Silverado EV для роздрібних покупців будуть запущені пізніше. Виробництво здійснюється на заводі General Motors Factory Zero біля Детройта, де також виготовляється GMC Hummer EV. На 2025 заплановано розширення виробництва на заводі GM в Оріон Тауншип, штат Мічиган.

Ampercar За матеріалами:

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