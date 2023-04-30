У світі пожвавились транскордонні грошові потоки: яка країна є лідером — Finance.ua

У світі пожвавились транскордонні грошові потоки: яка країна є лідером Сьогодні 20:46 — Фінтех і Картки

У світі пожвавились транскордонні грошові потоки: яка країна є лідером

У світі іноземні робітники починають активніше працевлаштовуватись у різних країнах, збільшуючи відправлення коштів додому. За оцінкою Світового банку, у 2022 році на 5% зросли грошові перекази у країни з низьким і середнім рівнем доходу.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

«В абсолютному вимірі вони становили близько 630 млрд доларів (для порівняння — в останньому довоєнному 2021 році ВВП України оцінювався у 200,1 млрд доларів) — це приблизно стільки ж, скільки склали прямі іноземні інвестиції в ці держави. Найбільший напрям переказів з-за кордону — Індія. Туди надійшли рекордні для країни 100 млрд. доларів (+12% порівняно з 2021 роком). Це не дивно, адже індійська діаспора є найбільшою у світі — 18 млн. осіб», — повідомив він.

Основні грошові потоки від проживаючих і працевлаштованих індійців надходять з Катару, Австралії, Саудівської Аравії, США та Великобританії. До Топ-3 напрямів, куди прямують кошти зі США, окрім згаданої Індії входять Гана та Філіппіни.

"Ще один цікавий результат наводить провайдер мобільних платежів TerraPay, який управляє інфраструктурою для таких партнерів як MoneyGram, Western Union та Visa, і працює у більш ніж 200 країнах.

Компанія відзначає стрімку популяризацію та розширення масштабів мобільного банкінгу. Його головна перевага — зручність у користуванні, адже він надає можливість перераховувати кошти на батьківщину у неробочий час і прямо з дому, без необхідності відвідування банку чи офісу сервісів грошових переказів", — додав Гетманцев.

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