У США спишуть борги студентам — Finance.ua

У США спишуть борги студентам Вчора 07:46 — Світ

У США спишуть борги студентам

Президент США Джо Байден оголосив про намір списати студентські борги громадянам, які отримують менше ніж $125 000 на рік. Рішення торкнеться 43 млн американців.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Списуватимуть $10 тис., а для тих, хто виплачував борги за федеральними грантами для відвідування коледжу, спишуть $20 тис..

Списання відбуватимуться до 31 серпня. Адже це граничний термін, коли обслуговування цих боргів мало відновитися після пандемічної паузи.

Зауважимо, розв’язання проблеми студентських боргів, сума яких у США сягає $1,6 млрд, було однією з ключових передвиборчих обіцянок Байдена.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про виділення найбільшого пакету військової допомоги Україні на $2,98 млрд.

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