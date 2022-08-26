У США спишуть борги студентам — Finance.ua

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У США спишуть борги студентам

Світ
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У США спишуть борги студентам
У США спишуть борги студентам
Президент США Джо Байден оголосив про намір списати студентські борги громадянам, які отримують менше ніж $125 000 на рік. Рішення торкнеться 43 млн американців.
Про це повідомляється на сайті Білого дому.
Списуватимуть $10 тис., а для тих, хто виплачував борги за федеральними грантами для відвідування коледжу, спишуть $20 тис..
Списання відбуватимуться до 31 серпня. Адже це граничний термін, коли обслуговування цих боргів мало відновитися після пандемічної паузи.
Зауважимо, розв’язання проблеми студентських боргів, сума яких у США сягає $1,6 млрд, було однією з ключових передвиборчих обіцянок Байдена.
Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про виділення найбільшого пакету військової допомоги Україні на $2,98 млрд.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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