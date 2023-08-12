У Словаччині зафіксовано падіння цін на нерухомість — Finance.ua

У Словаччині зафіксовано падіння цін на нерухомість Сьогодні 06:01 — Нерухомість

Ціни на нерухомість у Словаччині падають вже 12 місяців поспіль, а в деяких районах країни за цей період вони знизилися на 20%, випливає з результатів дослідження, проведеного порталом Nemovitosti.

Аналітики порталу проаналізували динаміку цін на дво- та трикімнатні квартири у другому кварталі 2023 року. З’ясувалося, що за цей період ціни на них у річному обчисленні знизилися у всіх краях країни.

Середня вартість двокімнатних квартир за рік найбільше знизилася у Прешові — падіння становило 22.6%, або близько 33 тис. євро в абсолютних числах.

За минулі 12 місяців ціни на двокімнатні квартири знизилися і у двох найбільших містах країни. У різних районах Братислави падіння становило від 3% до 15%. Найсильніше зафіксовано в районі Братислава ІІ — близько 32 тис. євро, найнижче — в районі Старе-Место, воно становило в середньому 22 тис. євро. Зниження вартості двокімнатних квартир у різних районах Кошице за рік становило від 14% до 18%.

Протягом останніх 12 місяців середня ціна трикімнатних квартир також падала у всій Словаччині. Єдиним винятком стала центральна частина Братислави, де за цей період вона зросла на 14%.

Найсильніше вартість трикімнатних квартир впала в Прешові (падіння склало 16.8%), Тренчині (15.8%), в районах Кошице за межами міського центру (від 10.2% до 14%) та у Трнаві (13%).

uamedia За матеріалами:

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