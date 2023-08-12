У Словаччині зафіксовано падіння цін на нерухомість — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Словаччині зафіксовано падіння цін на нерухомість

Нерухомість
63
Ціни на нерухомість у Словаччині падають вже 12 місяців поспіль, а в деяких районах країни за цей період вони знизилися на 20%, випливає з результатів дослідження, проведеного порталом Nemovitosti.
Аналітики порталу проаналізували динаміку цін на дво- та трикімнатні квартири у другому кварталі 2023 року. З’ясувалося, що за цей період ціни на них у річному обчисленні знизилися у всіх краях країни.
Середня вартість двокімнатних квартир за рік найбільше знизилася у Прешові — падіння становило 22.6%, або близько 33 тис. євро в абсолютних числах.
За минулі 12 місяців ціни на двокімнатні квартири знизилися і у двох найбільших містах країни. У різних районах Братислави падіння становило від 3% до 15%. Найсильніше зафіксовано в районі Братислава ІІ — близько 32 тис. євро, найнижче — в районі Старе-Место, воно становило в середньому 22 тис. євро. Зниження вартості двокімнатних квартир у різних районах Кошице за рік становило від 14% до 18%.
Місце для вашої реклами
Протягом останніх 12 місяців середня ціна трикімнатних квартир також падала у всій Словаччині. Єдиним винятком стала центральна частина Братислави, де за цей період вона зросла на 14%.
Найсильніше вартість трикімнатних квартир впала в Прешові (падіння склало 16.8%), Тренчині (15.8%), в районах Кошице за межами міського центру (від 10.2% до 14%) та у Трнаві (13%).
За матеріалами:
uamedia
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.