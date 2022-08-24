У Сінгапурі найвища інфляція за 14 років на харчові продукти й паливо — Finance.ua

У Сінгапурі найвища інфляція за 14 років на харчові продукти й паливо Вчора 03:50 — Світ

У Сінгапурі найвища інфляція за 14 років на харчові продукти й паливо

У минулому місяці ключовий показник базової інфляції в Сінгапурі зріс на 4,8% проти торішнього. Це був найвищий показник із листопада 2008 року, пише Bloomberg

Загальна інфляція підскочила до 7% із 6,7% у червні, найвищого рівня з червня 2008 року.

Чиновники Грошово-кредитного управління Сінгапуру (MAS), які використовують обмінний курс, а не базову відсоткову ставку, як основний інструмент політики, заявили, що очікують, що показник базової інфляції досягне піку в третьому кварталі, а потім трохи знизиться до кінця року.

Центральний банк уже тричі посилював цьогорічну політику і, можливо, буде змушений зробити це ще раз на своєму жовтневому засіданні або раніше, якщо ситуація погіршиться.

Зазначається, що ціни на транспорт зросли до найвищого рівня з липня 1980 року, а ціни на продукти ву Сінгапурі найвищі з листопада 2008 року.

Ціни на електроенергію та газ також досягли рекордного рівня. Протягом усього року MAS повторив прогнози за основним показником на рівні від 3% до 4%.

Економісти очікують піку зростання базових цін в останньому кварталі цього року, тоді як загальна інфляція почне знижуватися після третього кварталу. Згідно з опитуванням, аналітики прогнозують базову інфляцію у 2022 році на рівні 4% та загальний рівень — 5,6%.

У той час як MAS займається зміцненням місцевої валюти, уряд, за словами премʼєр-міністра Сінгапуру Лі Сянь Лунга, робить «усе необхідне», особливо для того, щоб допомогти найбільш вразливим домогосподарствам впоратися з інфляцією, і буде «готовий зробити більше», якщо перспективи погіршаться.

Уряд неодноразово вдавався до необхідності захистити найбідніші домогосподарства від інфляційного тиску, оголосивши в червні про пакет допомоги у 1,5 млрд сінгапурських доларів ($1,1 млрд), який містив прямі платежі та знижки на комунальні послуги.

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