У Шанхаї показали новий електричний кросовер Hongqi E202 — Finance.ua

У Шанхаї показали новий електричний кросовер Hongqi E202 Сьогодні 03:41 — Технології&Авто

У Шанхаї показали новий електричний кросовер Hongqi E202

Компанія Hongqi (входить до FAW) привезла на автомобільну виставку в Шанхаї, що відкрилася цього тижня, новий електричний кросовер з індексом E202. «Паркетник» увійде до так званої «батарейної» родини NEV (New Energy Vehicles або «автомобілі на новій енергії»).

Офіційну назву для моделі ще не вигадали, так що на автосалоні у фінансовій столиці Китаю машина дебютувала із заводським найменуванням E202.

Згідно з інформацією, розкритою автовиробником, кросовер, побудований на 800-вольтовій електричній архітектурі, буде запропонований як у версії з одним електричним мотором, так і двома, що передбачає наявність у нього системи повного приводу.

У список оснащення моделі увійде пневматична підвіска, а зарядити автомобіль для того, щоб проїхати 300 кілометрів, можна буде лише за 5 хвилин.

Судячи з перших фотографій з виставки, E202 отримає закриту передню частину кузова, позбавлену традиційних решіток радіатора (електрокару вона не потрібна). Блоки фар матимуть L-подібну форму, а від боків бампера простягнеться якийсь декоративний чорний елемент у формі букви U.

Корма електричного кросовера Hongqi може похизуватися затемненими ліхтарями незвичайної форми, об’єднаними світлодіодною лінією, а бампер інтегрованим у нього фальш-дифузором.

Машина є концептом, так що всередині поки все виглядає надто футуристично. Кермо виконане за аналогією з гоночними болідами, над яким височіє вигнутий дисплей, що складається з екранів цифрової комбінації приладів та мультимедійної системи.

Терміни появи серійного варіанта електричного кросовера у Hongqi обіцяють розкрити протягом 2023 року.

Avtosota За матеріалами:

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