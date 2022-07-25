У росії закінчуються іномарки — Finance.ua

У росії закінчуються іномарки Вчора 06:32 — Технології&Авто

Склади російських дилерів спустошені. У них закінчуються запаси нових імпортних автомобілів популярних брендів. А поставок найближчим часом не передбачається.

Зокрема, серед спустошених складів і дилерські паркувальні майданчики поблизу Санкт-Петербурга. Більшість з них — порожні, лише на деяких є невелика кількість авто. Про це передає Autonews.

Такі майданчики розраховані на 5-10 тис. автомобілів.

Санкт-Петербург є показовим. Оскільки на це місто припадає 7% всіх автопродажів у російській федерації. Більше — лише у Москві (16,3%) та Московській області(8,8%).

Також раніше в місті та Ленінградській області працювали великі складальні підприємства Hyundai-Kia, Nissan та Toyota. Тепер ці заводи стоять. А через санкції імпорт авто практично припинився.

«Власні запаси на складах дилерів і ці резерви продавці розтягуватимуть як можуть. Нових поставок чекати нізвідки, а локальне виробництво легковиків зводиться до „спрощених“ „Лад“ без подушок безпеки та кросоверів Haval — і те, за словами представників китайського бренду, темпи виробництва поступово знижуються через проблеми з логістикою», — резюмували у статті.

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