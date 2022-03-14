У росії вирішили по-іншому рахувати курс рубля — Finance.ua

Офіційний курс долара буде встановлюватися на основі даних Московської біржі про середньозважений курс до рубля за угодами, укладеними з 10:00 до 16:30 за московським часом. Раніше період розрахунку становив 10:00 — 11:30 мск", — йдеться у повідомленні.
Регулятор вважає, що розширення часового діапазону розрахунку курсу дозволить врахувати більше угод протягом дня.
Крім того, офіційний курс євро до рубля встановлюватиметься так само, як і офіційні курси інших іноземних валют відносно рубля. «Це спростить порядок встановлення та публікації офіційних курсів», — повідомили в центробанку.