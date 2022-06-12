У росії відкрили колишні ресторани McDonald's під новим брендом — Finance.ua

У росії відкрили колишні ресторани McDonald's під новим брендом

Вчора 17:22 — Фондовий ринок

У росії відкрили колишні ресторани McDonald's під новим брендом

Колишній McDonald’s у росії тепер називатиметься «Вкусно и точка», 12 червня перші ресторани розпочали роботу.

Про це повідомляють росЗМІ.

Повідомляється, що меню залишиться незмінним, але з назв приберуть префікс «Мак». Також звідти прибрали Мак Флурі та БігМак через «прямі асоціації з брендом».

До кінця червня обіцяють відкрити близько 200 ресторанів, а найближчими п’ять-шість років збільшити кількість ресторанів з 850 до тисячі.

Довідка Finance.ua:

в Україні ресторани McDonald’s не відкриються до кінця війни;

у травні McDonald’s ухвалив рішення про повний вихід з росії і продав свій бізнес.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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