У росії відкрили колишні ресторани McDonald's під новим брендом — Finance.ua

У росії відкрили колишні ресторани McDonald's під новим брендом
Вчора 17:22 — Фондовий ринок У росії відкрили колишні ресторани McDonald's під новим брендом
Колишній McDonald’s у росії тепер називатиметься «Вкусно и точка», 12 червня перші ресторани розпочали роботу.
Про це повідомляють росЗМІ.
Повідомляється, що меню залишиться незмінним, але з назв приберуть префікс «Мак». Також звідти прибрали Мак Флурі та БігМак через «прямі асоціації з брендом».
До кінця червня обіцяють відкрити близько 200 ресторанів, а найближчими п’ять-шість років збільшити кількість ресторанів з 850 до тисячі.
Довідка Finance.ua:
- в Україні ресторани McDonald’s не відкриються до кінця війни;
- у травні McDonald’s ухвалив рішення про повний вихід з росії і продав свій бізнес.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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