У росії прогнозують появу дефіциту електроенергії в економіці — Finance.ua

У росії прогнозують появу дефіциту електроенергії в економіці
Проблема дефіциту електроенергії може з’явитися в економіці росії в найближчі 5−10 років у зв’язку з активним розвитком майнінгу в країні.
Про це заявив заступник голови адміністрації президента рф Максим Орєшкін.
За словами чиновника, на тлі таких тенденцій «у нас окремі елементи енергосистеми стали енергодефіцитними».
«Чи можемо ми в нових умовах створювати потужності з тією ціною, яка була б конкурентоспроможною для майнінгу?» — поставив він у зв’язку з цим запитання.
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