У росії продавці смартфонів освоюють нові горизонти: до чого змушує дефіцит — Finance.ua

У росії продавці смартфонів освоюють нові горизонти: до чого змушує дефіцит

Економічна криза в росії розширилась на ринок електроніки. Місцевий бізнес купує та перепродає старі смартфони, зокрема й iPhone.

Як повідомило видання «Коммерсантъ», до цього учасники ринку лише продавали нову техніку зі знижкою, якщо клієнти приносили старий смартфон.

Експерти переконані, що повноцінно ринок користованої техніки запрацює найближчим часом, оскільки попит на неї та ціни ростуть, з огляду на дефіцит.

Попит на вживане

Водночас продаж старих телефонів — це не щось нове для росії. Упродовж 2021 року оборот ринку користованих смартфонів сягнув 71 млрд рублів, тоді продали 7,5 млн одиниць техніки.

Кожен росіянин має в середньому 2 пристрої, які можна реалізувати. У сервісних центрах телефони перевіряють, викуповують, а після ремонту — знову продають. Раніше один девайс купували за 12 тис. рублів, зараз прогнозують зростання ціни в 4,5 раза.

На вторинному ринку є попит на смартфони, комп’ютери, фото- й відеотехніку, і менший — на побутову техніку. У перспективі ритейлери почнуть продавати ще й ноутбуки та телевізори.

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