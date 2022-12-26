У росії планують створити власний VPN — Finance.ua

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У росії планують створити власний VPN

Технології&Авто
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У росії планують створити власний VPN
У росії планують створити власний VPN
У росії хочуть створити власні «національні» сервіси VPN і CDN (Content Delivery Networks).
Про це написав у Telegram-каналі заступник голови комітету держдуми росії з інформполітики Антон Горєлкін.
«Запит на якісний проксі-сервіс (VPN. — Ред.) російського виробництва існує насамперед у зарубіжної аудиторії, яка втратила доступ до альтернативної точки зору на міжнародні події. Потрібен обхід західних блокувань і тим, кого перестали пускати на закордонні ресурси з російських IP-адрес. Зараз вони змушені користуватися іноземними VPN, з усіма ризиками, що з цього випливають», — пише депутат країни терориста.
А національна мережа доставлення контенту (CDN) нібито допоможе цифровим сервісам «більш впевнено конкурувати із західними аналогами».
«Адже основна претензія користувачів до багатьох російських продуктів — це їхня повільність. YouTube домігся світового лідерства багато в чому завдяки власній мережі серверів, що кешують, які дозволяють миттєво запускати навіть контент у дозволі 4K. Його російські конкуренти позбавлені такої переваги — і, отже, у наших спільних інтересах її створити», — написав представник парламенту агресора.
За матеріалами:
dev.ua
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