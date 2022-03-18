У росії дозволили місцевій компанії ремонтувати Boeing та Airbus — Finance.ua

У росії дозволили місцевій компанії ремонтувати Boeing та Airbus

Вчора 19:48 — Фондовий ринок

У росії дозволили місцевій компанії ремонтувати Boeing та Airbus

російський провайдер обслуговування та ремонту повітряних суден «А-Технікс» пройшов аудит росавіації для виконання технічного обслуговування літаків Boeing та Airbus.

Про це повідомила пресслужба «Аерофлоту».

Отримання сертифікату дозволяє виконувати технічне обслуговування повітряних суден західного виробництва: Boeing 737NG, Boeing 777, Boeing 747-400, Airbus A320 Family та Airbus A350, заявили в «Аерофлоті». «А-Технікс» — єдина в рф організація з компетенціями щодо виконання важких форм обслуговування літаків Boeing 747 і Boeing 777, а також періодичного ТО Airbus A350, заявили в компанії.

«А-Технікс» має ангарні комплекси в аеропортах Шереметьєво та Оренбурга, а також лінійні станції в Білгороді, Воронежі, Нижньому Новгороді, Саратові, Ставрополі, Ульяновську та Красноярську.

Нагадаємо, у відповідь на напад рф на Україну ЄС 26 лютого запровадив санкції проти російського авіаційного сектора. Наразі заборонено продаж та постачання повітряних суден та запчастин до них для російських авіакомпаній. Під забороною також опинилися будь-які страхові послуги на ці літаки.

Крім того, заборонено проведення ремонту та модифікації лайнерів, що використовуються в росії.

За даними агентства Cirium, у лізингу перебуває понад половина (55%) всього російського авіаційного флоту.

14 березня путін дозволив російським компаніям вилучати іноземні літаки. Ці лайнери хочуть використовувати на внутрішніх лініях.

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