У рф збільшився імпорт кнопкових телефонів — Finance.ua

У рф збільшився імпорт кнопкових телефонів

Поставки кнопкових телефонів до рф у першому кварталі зросли на 43%, при цьому імпорт смартфонів скоротився на 14% — експерти пов’язують це з рішенням найбільших виробників смартфонів, включаючи Apple та Samsung, призупинити постачання.

Про це пише російський РБК із посиланням на звіт аналітичного центру GS Group.

Так, постачання конпкових телефонів до рф за перші три місяці цього року зросли на 43% порівняно з тим же періодом минулого року та досягли 3,5 млн пристроїв.

При цьому, імпорт смартфонів у рф скоротився на 14% — 6,8 млн штук.

Загалом у рф у першому кварталі завезли стільки ж телефонів та смартфонів, що й за аналогічний період минулого року — 10,3 млн пристроїв.

Обсяг цього ринку через зростання цін виріс на 10% і досяг 197 млрд рублів.

Зазначається, що кількість ввезених до росії кнопкових телефонів у першому кварталі виявилася на рівні аналогічного періоду 2017 року, але нижче, ніж у 2019 році (4,2 млн пристроїв).

У перші три місяці 2022 року понад половина імпорту кнопкових телефонів припало на російські бренди Inoi, F+ та BQ (1,9 млн штук).

Голова аналітичного центру GS Group Олександр Сурков пояснив популярність кнопкових телефонів не лише їхньою низькою ціною, «довгою» батареєю та відсутністю виходу в інтернет, але й неспоживчими факторами, такими як турбулентність логістики та лояльність до бренду, «який, як виявилося, може просто покинути свій ринок».

Так, з лютого деякі компанії, зокрема, Apple і Samsung, призупинили постачання смартфонів до росії.

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