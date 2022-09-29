У рф замість магазинів Lego працюватиме "Мир кубиков" — Finance.ua
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У рф замість магазинів Lego працюватиме "Мир кубиков"

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Ексклюзивний партнер данського виробника конструкторів Lego у рф — Inventive Retail Group — після виходу Lego вирішила відкрити нову мережу з новою назвою — «Мир кубиков».
Про це пише РБК з посиланням на президента групи Тихона Смикова.
Зазначається, що перші магазини змінять вивіски та відкриються під новим брендом 29 вересня — йдеться про дві точки в Москві, в ТРЦ «Атріум» і «Авіапарк», і одну в Петербурзі, в ТРЦ «Галерея».
«Нова мережа складатиметься з 60 магазинів у більш ніж 20 містах. Інші майданчики оновляться до кінця жовтня», — йдеться у повідомленні.
«У цьому році Inventive Retail Group не планує відкривати нові магазини, але в майбутньому повернеться до цього та розвитку формату», — додає видання.
Інвестиції в оновлення мережі не розкриваються, але за словами президента групи, на створення проєкту з нуля знадобилося б «незрівнянно більше», ніж буде витрачено на переобладнання магазинів.
При цьому у магазинах «Мир кубиков» буде представлена ​ продукція Lego (її компанія ввозить по «паралельному імпорту» та закуповує у інших постачальників), а також конструктори та аксесуари до них інших виробників.
За матеріалами:
Економічна Правда
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