У рф замість магазинів Lego працюватиме "Мир кубиков" — Finance.ua

У рф замість магазинів Lego працюватиме "Мир кубиков" Вчора 22:18 — Фондовий ринок

Ексклюзивний партнер данського виробника конструкторів Lego у рф — Inventive Retail Group — після виходу Lego вирішила відкрити нову мережу з новою назвою — «Мир кубиков».

Про це пише РБК з посиланням на президента групи Тихона Смикова.

Зазначається, що перші магазини змінять вивіски та відкриються під новим брендом 29 вересня — йдеться про дві точки в Москві, в ТРЦ «Атріум» і «Авіапарк», і одну в Петербурзі, в ТРЦ «Галерея».

«Нова мережа складатиметься з 60 магазинів у більш ніж 20 містах. Інші майданчики оновляться до кінця жовтня», — йдеться у повідомленні.

«У цьому році Inventive Retail Group не планує відкривати нові магазини, але в майбутньому повернеться до цього та розвитку формату», — додає видання.

Інвестиції в оновлення мережі не розкриваються, але за словами президента групи, на створення проєкту з нуля знадобилося б «незрівнянно більше», ніж буде витрачено на переобладнання магазинів.

При цьому у магазинах «Мир кубиков» буде представлена ​ продукція Lego (її компанія ввозить по «паралельному імпорту» та закуповує у інших постачальників), а також конструктори та аксесуари до них інших виробників.

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