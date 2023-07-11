У рф встановили квоти для відправки гастарбайтерів на війну в Україні - розвідка Британії — Finance.ua
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У рф встановили квоти для відправки гастарбайтерів на війну в Україні - розвідка Британії

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Міська влада москви встановила квоти для будівельних кампаній з метою відправки гастарбайтерів з бідніших регіонів росії і країн Центральної Азії на війну проти України.
«Досить імовірно, що міська влада москви погрожує відкликати контракти у будівельних фірм, якщо вони не зможуть виконати квоти для забезпечення „волонтерів“ з метою служби в Україні», — повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, посилаючись на дані розвідки.
Зокрема, одна компанія, за повідомленнями, отримала завдання забезпечити 30 «волонтерів» до кінця серпня 2023 року.
«Імовірно, що цей крок в першу чергу зачепить етнічні меншини з бідніших регіонів Росії, таких як Дагестан, і країн Центральної Азії, які складають більшість робітників-будівельників в москві», — відзначає розвідка.
Як сказано у повідомленні, досить імовірно, що цей захід негласно схвалено мером москви Сергієм Собяніним. Це рішення продовжує серію заходів з намагання мінімізувати вплив війни на заможніших москвичів, одночасно підтримуючи воєнні зусилля.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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