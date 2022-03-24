У рф ще один авіаперевізник відправляє персонал у простій — Finance.ua
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У рф ще один авіаперевізник відправляє персонал у простій

Вчора 21:32Фондовий ринок
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Російська авіакомпанія Azur air на тлі падіння перевезень через закриття повітряного простору для російських літаків відправила частину співробітників у простій.
Про це пише «Интерфакс» з посиланням на представника компанії.
Кількість відправлених у простій співробітників він не уточнив.
У період простою працівнику виплачується 2/3 від окладу, за ним зберігається робоче місце.
«Azur air формує літній розклад польотів, як тільки ситуація стабілізується, авіакомпанія повернеться до колишнього режиму роботи», — зазначив співрозмовник.
Azur air виконує рейси на замовлення туроператорів, стратегічним партером є Anex Tour.
До слова, Azur air — найбільша російська чартерна авіакомпанія.

Довідка Finance.ua:

  • найбільший аеропорт РФ — «Шереметьєво» — відправив у простій частину персоналу на тлі санкцій ЄС і США щодо російської авіагалузі;
  • 20 березня стало відомо, що одразу дві російські авіакомпанії — Уральські авіалінії та Royal Flight — відправляють пілотів та співробітників у «вимушений простій». Причина — обмеження польотів в Європі, відкликання бортів лізингодавцями та проблеми з постачанням авіазапчастин через санкції. Такі «антикризові» заходи своїх роботодавців відчують на гаманцях близько 2800 співробітників.
За матеріалами: Економічна Правда
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