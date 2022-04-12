У рф мають намір запровадити зовнішнє управління в компаніях, що пішли з ринку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

У рф мають намір запровадити зовнішнє управління в компаніях, що пішли з ринку

Вчора 19:11Фондовий ринок
620
У російську Держдуму внесли законопроект про запровадження зовнішнього управління в іноземних компаніях, які згорнули свій бізнес у рф.
Про це у вівторок, 12 квітня, повідомляє Интерфакс.
У проекті закону від провладної партії «єдина росія» наголошується, що іноземним власникам збережуть можливість поновити роботу в росії або продати пакет акцій.
Так, документ дозволяє у разі припинення діяльності компанії вводити у ній зовнішнє управління, якщо компанія більш ніж на 25% належить іноземним особам з «недружніх країн».
Зовнішнє управління запроваджуватиметься рішенням суду. При цьому власник зможе за п’ять днів відмовитись від зовнішнього управління, якщо відновить роботу або продасть частку за умови збереження бізнесу та працівників — інакше суд на 3 місяці призначає тимчасову адміністрацію.
Потім акції нової організації виставляються на торги, а стара ліквідується. Покупець нової організації зобов’язується зберегти щонайменше 2/3 трудового колективу і щонайменше рік продовжувати діяльність старої організації.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Корреспондент.net
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.