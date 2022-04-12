У рф мають намір запровадити зовнішнє управління в компаніях, що пішли з ринку — Finance.ua

У рф мають намір запровадити зовнішнє управління в компаніях, що пішли з ринку

Вчора 19:11 — Фондовий ринок

У російську Держдуму внесли законопроект про запровадження зовнішнього управління в іноземних компаніях, які згорнули свій бізнес у рф.

Про це у вівторок, 12 квітня, повідомляє Интерфакс.

У проекті закону від провладної партії «єдина росія» наголошується, що іноземним власникам збережуть можливість поновити роботу в росії або продати пакет акцій.

Так, документ дозволяє у разі припинення діяльності компанії вводити у ній зовнішнє управління, якщо компанія більш ніж на 25% належить іноземним особам з «недружніх країн».

Зовнішнє управління запроваджуватиметься рішенням суду. При цьому власник зможе за п’ять днів відмовитись від зовнішнього управління, якщо відновить роботу або продасть частку за умови збереження бізнесу та працівників — інакше суд на 3 місяці призначає тимчасову адміністрацію.

Потім акції нової організації виставляються на торги, а стара ліквідується. Покупець нової організації зобов’язується зберегти щонайменше 2/3 трудового колективу і щонайменше рік продовжувати діяльність старої організації.

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