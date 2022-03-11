У рф хочуть примусово викуповувати акції компаній у резидентів "недружніх" держав — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

У рф хочуть примусово викуповувати акції компаній у резидентів "недружніх" держав

11.03.2022, 17:48Світ
273
У Міністерстві фінансів рф думають про механізм примусового викупу акцій у резидентів «недружніх» держав, але не знають, як уникнути при цьому ризиків для внутрішніх інвесторів.
Про це заявив заступник міністра фінансів Олексій Моїсеєв, його цитує Інтерфакс.
На даний момент примусовий викуп, або squeeze out, передбачений корпоративним законодавством у разі консолідації одним акціонерів 95% і більше акцій компанії.
"Це питання зараз розглядається. Тут треба бути акуратними через те, що у нас 17 мільйонів наших громадян купили акції, і не всі вони купили ці акції безпосередньо через російських посередників, деякі через іноземних.
Треба бути акуратними, щоб не нашкодити нашим громадянам, але розглядаємо такі можливості", — заявив чиновник.
За матеріалами: Економічна Правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.