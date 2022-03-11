У рф хочуть примусово викуповувати акції компаній у резидентів "недружніх" держав — Finance.ua

У рф хочуть примусово викуповувати акції компаній у резидентів "недружніх" держав

У Міністерстві фінансів рф думають про механізм примусового викупу акцій у резидентів «недружніх» держав, але не знають, як уникнути при цьому ризиків для внутрішніх інвесторів.

Про це заявив заступник міністра фінансів Олексій Моїсеєв, його цитує Інтерфакс.

На даний момент примусовий викуп, або squeeze out, передбачений корпоративним законодавством у разі консолідації одним акціонерів 95% і більше акцій компанії.

"Це питання зараз розглядається. Тут треба бути акуратними через те, що у нас 17 мільйонів наших громадян купили акції, і не всі вони купили ці акції безпосередньо через російських посередників, деякі через іноземних.

Треба бути акуратними, щоб не нашкодити нашим громадянам, але розглядаємо такі можливості", — заявив чиновник.

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