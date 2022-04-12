У Рахунковій палаті рф визнали, що ВВП росії цього року впаде на понад 10% — Finance.ua
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У Рахунковій палаті рф визнали, що ВВП росії цього року впаде на понад 10%

Вчора 19:31
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Голова Рахункової палати рф Олексій Кудрін заявив, що в офіційному прогнозі зниження ВВП росії становитиме понад 10%.
За його словами, Мінфін та Мінекономрозвитку РФ уточнюють прогноз щодо ВВП росії на 2022 рік.
«Наразі Мінфін та Мінекономрозвитку оцінюють зниження ВВП цього року. Безумовно, знижуватиметься. За офіційним прогнозом, буде понад 10% зниження», — сказав Кудрін.
Він додав, що зниження ВВП вплине на бюджети росії, на доходи бюджетів, виконання тих законів про бюджет, які прийняті всіма суб’єктами рф.
Федеральний бюджет надаватиме необхідну допомогу регіонам, заявив Кудрін.
Мінфін рф, за його словами, уже проводить перерозподіл видатків усередині бюджету. «Цього року нам доведеться більше працювати, у тому числі моніторити ці питання», — сказав він.

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За матеріалами: Економічна Правда
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