У Раді працюють над оновленим варіантом податкової реформи «10-10-10» — Finance.ua

У Раді працюють над оновленим варіантом податкової реформи «10-10-10» Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

У Верховній Раді України створили міжфракційне об’єднання, яке працюватиме над доопрацюванням концепції радикальної податкової реформи, відомої як «10-10-10».

Це в інтерв’ю Економічній правді підтвердив голова цього об’єднання депутат Мар’ян Заблоцький.

За його словами, нова концепція реформи ще остаточно не сформована у законопроєкт, однак вона також передбачатиме зниження ставок податків.

«По-перше, ми дійсно розглядаємо зниження ставок податків, хоча не говоримо про конкретний рівень, адже є певні директиви Європейського Союзу, тривають також перемовини з МВФ. Також ми плануємо провести соціологічні дослідження, щоб визначити, на які ставки люди реагують максимально позитивно», — повідомив Заблоцький.

Що увійде до реформи?

Серед змін до податкової системи, які найімовірніше увійдуть до реформи, є такі:

Запровадження податку на виведений капітал замість податку на прибуток підприємств;

Обєднання податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску в один податок із доходів громадян;

Реформа системи адміністрування ПДВ з метою мінімізації корупції під час адміністрування цього податку.

Хто працює над реформою?

За словами Заблоцького, крім депутатів Ради, над реформою працють й в Офісі президента, зокрема профільний заступник голови ОП Ростислав Шурма. Зазначимо, що останній виступав одним з ініціаторів реформи «10-10-10».

«У частині розробки реформи ми спілкуємося з Ростиславом Шурмою, який є її основним ідеологом і творцем. Ми проводимо регулярні зустрічі з ним, податковими експертами, адже розуміємо, що це дуже відповідальна річ», — відзначає Заблоцький.

Коли можуть запровадити реформу?

Наразі у Раді та ОП ще не сформували остаточний варіант податкової реформи, зокрема не визначилися з тим, якими мають бути остаточні ставки податків. Крім цього, прихильники реформи не провели розрахунків впливу зниження ставок податків на доходи бюджету.

Водночас Заблоцький не відкидає, що реалізовувати податкову реформу будуть ще до закінчення війни з росією.

«Щонайменше, частину реформи треба реалізувати під час війни. Фінансова ситуація та відносини з донорами дають унікальний шанс це зробити. Ми запрошуємо міжнародну допомогу в якихось великих обсягах, тобто, на мою думку, ми можемо собі дозволити пробувати якусь радикальну податкову реформу, аби підтримати нашу економіку», — додає він.

В чому мета податкової реформи?

Нову спробу провести радикальну податкову реформу її прихильники обґрунтовують необхідністю боротьби з корупційними елементами всередині податкової системи. Саме тому свою реформу вони позиціонують як «антикорупційну податкову реформу».

Також у владі сподіваються, що радикальні податкові зміни мають зупинити відтік робочої сили та підприємств з України під час війни.

Які перешкоди реформи?

Попередній варіант концепції радикальної податкової реформи, відомий як «10-10-10» (через встановлення ставок ПДВ, ПДФО та податку на прибуток на рівні 10%) піддавали критиці через відсутність чітких розрахунків впливу таких змін на державні фінанси, а також через те, що деякі норми реформи суперечать вимогам ЄС та МВФ.

Зокрема, директиви Євросоюзу забороняють країнам-членам встановлювати рівень основної ставки ПДВ нижче 15%. Також, у Міжнародному валютному фонді за підсумками останньої місії, вказали, що Україна має повернути довоєнний рівень оподаткування та зобов’язується не зменшувати податкову базу. За словами Заблоцького, автори ідеї вже проговорювали реформу з представниками МВФ.

Економічна Правда За матеріалами:

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