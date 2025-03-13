У пункті пропуску «Шегині» до травня сповільнять оформлення вантажів — причини
З 13 березня по 10 травня 2025 року у пункті пропуску «Шегині» триватиме реконструкція. Оформлення вантажів відбуватиметься у сповільненому режимі, тож варто планувати альтернативні маршрути.
У пункті пропуску «Шегині» завтра розпочнеться реконструкція. До травня оформлення вантажів відбуватиметься у сповільненому режимі, передає Держприкордонслужба.
З 13 березня до 10 травня 2025 року через реконструкцію пункту пропуску оформлення вантажів відбуватиметься у сповільненому режимі — зазначено у повідомленні.
Що рекомендують
Українцям рекомендують заздалегідь планувати подорож і розглянути альтернативні маршрути через пункти пропуску поблизу.
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