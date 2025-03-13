У пункті пропуску «Шегині» до травня сповільнять оформлення вантажів — причини — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У пункті пропуску «Шегині» до травня сповільнять оформлення вантажів — причини

Казна та Політика
19
У пункті пропуску «Шегині» до травня сповільнять оформлення вантажів — причини
У пункті пропуску «Шегині» до травня сповільнять оформлення вантажів — причини
З 13 березня по 10 травня 2025 року у пункті пропуску «Шегині» триватиме реконструкція. Оформлення вантажів відбуватиметься у сповільненому режимі, тож варто планувати альтернативні маршрути.
У пункті пропуску «Шегині» завтра розпочнеться реконструкція. До травня оформлення вантажів відбуватиметься у сповільненому режимі, передає Держприкордонслужба.
З 13 березня до 10 травня 2025 року через реконструкцію пункту пропуску оформлення вантажів відбуватиметься у сповільненому режимі — зазначено у повідомленні.

Що рекомендують

Українцям рекомендують заздалегідь планувати подорож і розглянути альтернативні маршрути через пункти пропуску поблизу.

Страхування для виїзду за кордон

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems