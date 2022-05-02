У портах України заблоковані 4,5 мільйона тонн зерна — Finance.ua

У портах України заблоковані 4,5 мільйона тонн зерна

Вчора 21:29 — Казна та Політика

У портах України заблоковані майже 4,5 млн тонн зерна — наразі їх неможливо експортувати, бо через війну закриті морські шляхи.

Про це заявив представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Мартін Фрік, якого цитує dpa.

Фрік закликав відновити постачання українського продовольства до інших країн.

Україна є четвертим за величиною виробником та експортером сільськогосподарської продукції у світі. Скорочення постачання зерна з України створить інфляційний тиск, піднявши світові ціни на зерно.

Високі ціни на зерно можуть мати серйозні наслідки для світових продовольчих ринків та загрожувати глобальній продовольчій безпеці, особливо у деяких найменш економічно розвинених країнах.

У березні ООН зафіксувала зростання цін на продукти на понад 12% — це стало рекордом із 1990 року.

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